熱愛生命文教基金會弱勢青少年夜宿本願山 啟程環島！

2019-01-26 12:14

〔記者歐素美／台中報導〕熱愛生命文教基金會舉辦「閃耀凡星-追夢心旅程，敢夢新奇蹟」單車車環島活動，16位弱勢青少年26日自台中市豐樂公園出發，展開為期8天的公益定點表演活動，每天將騎乘60至80公里路程。車隊成員前一晚夜宿潭子本願山彌陀講堂，住持釋信願帶領青少年禮佛祈福，祝福他們挑戰成功。

釋信願昨分別致贈平安米、福袋給車隊成員，並帶領青少年到大典禮佛，虔誠地感受佛恩。釋信願表示，熱愛生命基金會每年舉辦環島活動，對孩子有很大的啟發，讓孩子人生充滿熱力、向上、正量，相當有意義。學員在佛堂借宿一宿，今天一早從台中豐樂公園騎自行車南行，經高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭及台北等地，2月2日返回台中。

熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺表示，這次是基金會第7次舉辦環台公益活動，希望學員學習堅持不放棄的精神，參與學員從8歲到18不等，除了透過單車環島挑戰自我，並將定點表演，展現薩克斯風、烏克麗麗、鋼琴、吉他、繪畫、咖啡等才藝。

王怡文這次是第5次參與環島活動，她說，每次參加的人不同，感覺也不同，樂在其中；李子怡說，覺得別人環島很酷，所以也想來挑戰。因媽媽來自中國，希望藉由環島了解台灣風土民情，日後至中國探親可以和親友分享。

熱愛生命文教基金會指出，基金會秉持「給他魚吃，不如教他如何釣魚」的教育理念，提供第二專長的才藝學習與職能培訓，更教導弱勢孩童「取之社會，用之社會」，學會感謝與回饋，成為能夠幫助、服務他人的溫暖青年。

環島行程中，這些青少年將於岡山榮譽國民之家、馬蘭榮譽國民之家、花蓮東大門夜市原住民一條街舞台、台北市大安區永康公園、新竹榮譽國民之家及台中梧棲海港城餐廳進行定點表演，讓參與民眾在寒天享受溫暖的咖啡及音樂饗宴，也讓青少年展現所學，打造自我舞台。

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