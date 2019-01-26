台灣燈會揭序幕 屏東燈區首晚湧萬人

2019-01-26 11:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會今年在屏東設有3個燈區，除了元宵節開始的大鵬灣主燈區、東港小鎮燈區外，以綵燈節及眷村燈區為主的屏東燈區，昨晚（25日）點燈揭幕，就湧入萬人賞燈，今（26日）、明（27日）晚眷村都還有表演節目，熱鬧滾滾。

除了50組燈飾妝點近5公里萬年溪的屏東綵燈節，走懷舊、童趣風的屏東勝利星村燈區，25日晚亮燈後，現場湧入上萬民眾賞燈、看表演、逛市集，紅色討喜的小豬撲滿花燈、熊熊花燈吸引民眾搶拍，為2019台灣燈會在屏東先掀起一波熱潮。

除了中山路及青島街主街區，走進眷村巷弄間，還有剪紙、麻將桌、解憂醬菜車、電玩小精靈等不同主題的作品坐落在各角落，伴著早期各種經典歌曲在耳邊響起，讓人彷彿走進時光隧道，重溫眷村與兒時回憶。此外，眷村的各特色店家也佈置各式應景的年節燈飾，讓整個眷村燈區充滿濃濃的年味。

今天（26日）晚上7時30分起在勝利星村燈區還有令人嗨翻的搖滾沸騰之夜，有2015年墾丁春浪大賞總冠軍，台灣少見的熱血美式搖滾「三十萬年老虎鉗」；貢寮國際海洋音樂祭大賽冠軍「丘與樂」；知名搖滾歌手黃少谷，點燃民眾熱情。明天（27日）晚邀請王瑞瑜、南方二重唱、李明德、殷正洋等知名民歌手，帶來多首膾炙人口的經典民歌，喜愛民歌的觀眾不能錯過。

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