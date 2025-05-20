立院通過核三廠重啟公投案 全國廢核行動平台4點反對

核三廠17日停役。（資料照）

2025/05/20 19:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院今（20日）三讀通過核三廠重啟公投案，要17日才剛停役的核三廠延役重啟，全國廢核行動平台聲明抗議，批評國民黨、民眾黨在立院挾人數優勢倉促通過，但老舊核電廠面臨4大問題，包含重啟核電曠日廢時、延役成本高昂、風險巨大、無助能源韌性等，呼籲勿將公投當作政治工具。

核三廠2號機運轉執照到5月17日止，達成運轉40年的任務，台灣3座核電廠全數停機，實現非核家園，不料短短3天，立法院今日就通過公投案，「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」的公民投票案，經中選會公告後，將於今年8月23日舉行投票。

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廢核平台指出，藍白在立院挾人數優勢表決通過核三廠延役公投案，但提醒民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲，過去皆曾公開承認「核廢無解，核災風險、核電不可用」，如今卻集體背棄承諾，聯手推動高風險的核電。

廢核平台也指出4大反對理由：1、重啟核電曠日廢時，舉例美國核電廠延役的相關審查需16個月到11年不等，而台灣核一廠2009年提出延役申請，歷經7年最終仍撤案；2、核電延役成本高昂，再舉美國加州魔鬼谷核電廠延役5年，運轉成本高達118億美元（3892億台幣），換算電價每千度高達3331至4321元，遠超再生能源均價，至於核廢料處理費，日本1.9萬噸核廢預估需7740億元。

第3個反對理由：核三重啟風險巨大，需面臨全面檢討設備老化及安全升級策略，且核三為壓水式反應爐，運作壓力高於核一、核二的沸水式設計，對圍阻體與蒸汽產生器的安全要求更嚴苛，歐美多國壓水式反應爐便曾因材料疲乏與腐蝕問題更換，亦曾破壞結構導致延役失敗；且核三廠更位於恆春斷層帶。

第4：核電無助能源韌性，廢核平台認為，去年全球核電佔比降至9%，45年最低，再生能源新增發電量8580億度，分散靈活、擴張迅速，真正因應氣候變遷與供電挑戰，核電則有地緣政治與軍事衝突的脆弱性，以及冷卻系統一旦遭攻擊或電力中斷，後果不堪設想，

廢核平台主張，在野黨勿將能源議題作為政治抹黑、鬥爭的工具，老舊核電廠不應再重啟，過去藍白兩黨都曾因核災風險反對核電，如今出爾反爾，不顧核廢料萬年影響，未來公投案若舉行，廢核平台將邀請公民團結力抗。

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