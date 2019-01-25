「台灣最讓你感到驕傲的是什麼？」學測英文作文考題令人驚豔

2019-01-25 13:33

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今天登場，英文補教老師解析表示，今年整體難度比去年簡單一點，考題重視科普、生活及本土，考題和考生的生活合而為一，有些題目很吸睛，例如雌魚變公魚考題跨性別，翻譯題像在幫高鐵「打廣告」，最有鑑別度的決戰關鍵是英文作文，身為台灣人的考生要寫出「台灣最讓你感到驕傲的是什麼？」老師建議要寫多一點具人文深度的內容，才是得高分的關鍵。

補教老師GARY表示，今年決戰關鍵在作文，去年英文作文考台灣的排隊現象，今年英文作文考題讓人驚艷，如果考生只寫台灣之美或景點，恐無法找到這篇作文的核心價值，今年考題主要是考年輕人心中的台灣價值，台灣的民主自由價值和台灣人熱情、台灣在亞洲的重要性等，而考生寫作的文章起承轉合架構會是重點，今年是學測考試制度改變的首年，考題核心就是改變、本土、生活，英文能力必須與考生的生活相結合，肯定大考中心出題很用心。

GARY老師舉例，如果考生寫新聞時事舉例，以肉圓加辣的家暴兒虐案為例，要寫出的是台灣人的熱心溫暖一面的價值，或者他是愛貓人，協助流浪貓的諸多行動，也是可以舉的例子；FRAN老師也表示，台灣的電影、台灣的晶片產業等，在國際社會中有很高的評價，這些也可寫入作文內容，作文題目雖出得很漂亮，但她認為，17歲孩子能回答的內容，恐怕跟他背後的學習資源仍有關。補教估五標是14、13、10、6、4級分。

全國教師工會總聯合會高中英文評析教師群認為，今年試題較去年簡單，做整體五標預計提高一級分，選擇題詞彙難易度偏中等，閱讀測驗文章雖有難字，但題目平易近人，若細心作答可得高分；非選題較以往含括較多台灣文化價值，中譯英寫有關高鐵的營運，結合生活情境。其中翻譯題的字詞搭配（如：營運、職場效率、商務旅行、首選…等單字）對考生來說較有挑戰性；而作文題目談台灣最讓你引以為榮的兩個面向或事物，提倡台灣優質文化並行銷台灣；命題內容結合108新課綱核心素養，鼓勵學生發揮創意。

全國高級中等學校教育產業工會高中英文教師群表示，作文整體主題偏難，非考生生活經驗，關鍵詞「行銷」（marketing）考生恐難掌握正確用法，優點是銜接未來課綱，題幹說明充分，考生能下筆的素材多，但構思時的取捨要結合第二段的創意行銷，在考試時間有限的壓力下考生恐怖不易發揮，困難處則是主題層次為歷年來最高，顯然要結合108課綱素養導向（論述、分析、創造），但第二段要能扣緊第一段內容，進行創意設計並具體深入論述並不容易。

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