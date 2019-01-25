「後浪漫的回眸」音樂會 天才小提琴家寧峰展技

2019-01-25 12:19

〔記者何宗翰／台中報導〕帕格尼尼國際小提琴大賽首獎寧峰及年輕大提琴家聶佳鵬，今晚7點半將在台中中興堂，和國立台灣交響樂團、指揮陳正哲共同詮釋德國作曲家布拉姆斯的雙重協奏曲，北國詩篇三「後浪漫的回眸」音樂會同時將演出國家文藝獎作曲家錢南章的《常動曲》，以及芬蘭作曲家西貝流士的第一號交響曲。

小提琴家寧峰是英國皇家音樂學院近200年歷史上首位拿到滿分的畢業生，小提琴大師曼紐因稱讚寧峰「演奏幾乎如我想像的一樣完美」，他在2006年贏得帕格尼尼國際小提琴大賽冠軍，在漢諾威國際大賽、伊莉莎白女皇國際大賽及曼紐因國際大賽等國際賽事，獲獎無數；2018年在荷蘭Channel Classics唱片公司發行專輯，成為首位錄製巴赫無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲全集的華人小提琴家。

音樂會開場將演出錢南章的《常動曲》，有著充滿速度、力度、色彩與強烈的節奏表現，音符以極快的速度不停地流動，給人一種強烈的動感及衝擊，是一首表現高難度技巧的作品，考驗著樂團高度的合奏默契。下半場將演出芬蘭作曲家西貝流士第一號交響曲，是他創作大型管弦樂曲初試啼聲之作。

北國詩篇三「後浪漫的回眸」音樂會明晚7點半在屏東演藝廳「音樂廳」還有一場。另外國台交表示，因應台中中興堂因消防設備異常緊急閉館整修，3月16日「行旅蘇格蘭—霍內克與國臺交」、3月28日「余隆的天方夜譚」、4月20日「悠然與愴然—水藍與王崢嶸」、6月5日「恢宏、遼闊、大氣魄」原訂於中興堂的場次，將移至國台交霧峰演奏廳如期演出，因更換場地無法持原票券入場欣賞，將協助民眾退票全額退費，並歡迎以既有的優惠條件重新購票入場。

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