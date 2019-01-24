為慢飛天使元宵義賣 台電捐十方逾200件大小家電

2019-01-24 21:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受不景氣影響，十方啟能中心募款直直落，二手商店營收也只剩全盛時期4%，中心經營陷入前所未有的困境，為了讓慢飛天使能繼續復健，將於2月16、17日在大坑經補庫舉辦元宵大型義賣，台電今天募集超過200件大小型家電捐贈做義賣，也呼籲同仁和民眾響應。

這次台電台中區處募集超過200多項義賣物，多為小型家用電器及3C產品，有電鍋、吹風機、咖啡機、隨身碟等，還有移動式冷氣、全自動溫熱開飲機、烤箱等中型家電用品，單價較高，為義賣市集打了強心劑。

十方說，近年民眾捐出義賣物資大多為衣物、生活用品等小型、單價低物品，家電單價和實用性都較高，也為義賣注入買氣。

台電台中區處長郭芳楠說，日前到十方啟能中心捐贈急難救助金，聽到元宵節前舉辦義賣園遊會，發動同仁們利用年關大掃除時，將家中用不到、但較具價值的小型家電用品收集起來，捐作義賣，獲得不錯響應。

郭芳楠邀請台電同仁捐贈物資義賣，也鼓勵在十方義賣兩天當志工，或是到義賣會場挖寶購物，不但能享受血拚樂趣，也能做愛心，為慢飛天使們加油打氣，是新一年的好開始。

十方啟能中心執行長兼董事長魏振豐表示，十方除了積極向各界募集更多能作為義賣的物資，也徵求協助當天義賣活動的志工，為攤位結帳、補貨、收拾包裝等工作，十方也將依實際服務時數開立相關的服務時數證明，並於當日提供便餐、茶水，天一起攜眷做公益。

十方啟能中心為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，十方啟能中心主任游月菊說，目前有75名大小學員，其中1/3是弱勢中的弱勢，家暴、隔代教養、受保護個案，中心每年需4千多萬經費，其中3千6百萬必須自籌，除募款，也成立二手商店、烘焙店、咖啡屋、賣水餃、清潔用品等籌款，也讓學員學習一技之長。

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