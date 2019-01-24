花蓮推無給職觀光推廣大使 吳蕚洋獲頒證書

2019-01-24 16:35

［記者王峻祺／花蓮報導］去年在台北市長選舉中，以一曲「愛江山更愛美人」紅遍大街小巷的吳蕚洋，今獲頒「花蓮觀光文化推廣大使」證書，未來將協助花蓮農特產及飲品行銷；縣府觀光處長唐玉書說，推廣大使屬無給職，盼能藉由個人魅力及高知名度，提高花蓮能見度。

吳蕚洋今接下「花蓮觀光文化推廣大使」後的首要任務，就是將到即將登場的年貨大街上，行銷花蓮在地農特產品，30日開幕當天除要原音重現「愛江山更愛美人」歌曲，還會現場調製「蜂蜜檸檬」，熱絡氣氛增添年貨買氣。

吳蕚洋說，來到花蓮4年，能代言觀光推廣大使是一份榮幸，花蓮好山好水好空氣，在台灣已經不多了，這麼好的地方，希望大家多多到花蓮旅遊，創造一個更好的台灣、花蓮奇蹟；他也自編打油詩「歡迎來花蓮、大家結好緣、好山和好水、水果香又甜」，力邀民眾走訪花蓮。

縣府觀光處長唐玉書說，今年力推無給職、榮譽職的「花蓮觀光文化推廣大使」，盼借助高知名度、與花蓮有連結性的公眾人物為行銷主軸，「以名人視角行銷花蓮」進而達到最大曝光度，包括前行政院長張善政及吳蕚洋都是成員之一，目前也已擬定下一個對象，將會積極邀約合作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/