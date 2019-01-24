高雄最美「蝴蝶橋」穿新衣 2/1正式亮相

2019-01-24 14:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕外型宛如一隻大蝴蝶的六龜新威大橋，將於2月1日起每天晚上6點到10點，透過17種燈光特效，再度點亮六龜山城觀光；六龜區公所希望透過璀璨光麗之夜景，帶來不同的六龜意象，讓每一位遊客留下美好的回憶。

新威大橋位於新威森林公園斜前方，連結了台28線及台27線，橋體全長總計1735公尺，其最具特色的部分為橋體中間具外傾15度的紫斑蝶造型鋼拱橋，這座高雄最美的「蝴蝶橋」啟用迄今已近10年，為了增加六龜地區觀光新亮點，在地方人士和立委邱議瑩爭取下，客委會補助900多萬元替它換上「新裝」。

這次在橋體新裝設LED燈，具有17種燈光特效節目，包含了青梅、芒果、蓮霧等在地特產意象，還有梅花、瀑布、森林的自然意象，以及彩蝶飛舞的生態意象和重要節慶的多元色彩模式，分別在不同的時間點帶給民眾意想不到的視覺饗宴。

區長楊孝治表示，新威景觀大橋在白天十分美麗，又能欣賞荖濃溪的自然景觀，夜間點燈啟用後，希望能再創一波觀光話題，帶動六龜繁榮、起飛引領人潮活絡地方經濟；民眾不妨利用夜間來一趟輕旅行，在寧靜夜晚欣賞炫麗的燈光展演後，再開30分鐘左右的車程來到寶來泡湯，幾個小時的放鬆充電又能獲得精力充沛的明天。

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