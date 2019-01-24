龍潭多觀光勝地 警方推交通疏導措施

2019-01-24 13:44

［記者許倬勛／桃園報導］桃市龍潭區有許多觀光景點，每逢假期遊客總是絡繹不絕，為避免春節期間交通打結，龍潭警分局加強台3線龍潭交流道口周圍及各風景遊樂區的交通疏導，也籲請用路人改走替代道路，避免塞在車陣中，壞了好心情。

龍潭警方表示，過年期間台3線龍潭交流道口周圍將實施匝道儀控管制，於龍潭區大昌路、五福街口設立禁止迴轉臨時標誌，如欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口；大型車至大昌路與中興路口迴轉，以利交通順暢。

警方提供龍潭往石門方向的替代道路，用路人駛出龍潭交流道匝道後，可從大昌路接中正路，再往中豐路方向行駛；要往小人國、六福村等遊樂區的民眾，可從大昌路接中正路再往龍源路方向行駛。

警方也提醒遊客，小人國、六福村等遊樂區，春節期間提早於上午8點30分開放入園，另視當日遊客人潮車流量，依現場狀況另行考量延遲時間，藉以分散民眾入、出園區人車潮，2大遊樂區周圍路口也會派員指揮、疏導交通。

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