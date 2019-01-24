阿里山林鐵「檜來嘉驛」新遊程 國寶蒸汽機關車頭迎客

2019-01-24 13:48

〔記者曾迺強／嘉義報導〕林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處自元月26日起至3月31日，推出「檜來嘉驛」檜木列車新遊程，每週六、日由嘉義與北門站間行駛柴油檜木列車或雙周一次的柴油附掛國寶級25號Shay蒸汽機關車，選購套裝行程者，可導覽未開放的百年嘉義製材所，並加贈鳥居造隧道的木拼板模型、蒸汽火車造型煎餅等，結合鐵道特色發展旅遊。

林鐵及文資處今天出動25號Shay蒸汽機關車，並搭配仿造1925年日本皇室專用貴賓車的檜木車廂，往返行駛嘉義站至車庫園區，為新遊程暖身。

林鐵及文資處長黃妙修說，遊程分為套裝行程及搭乘體驗，今天中午12點開放套裝行程網路訂票，元月26日起至3月31日的每週六、日上下午各1車次，開行時間上午10點及下午1點，每車次限額60人；其中，柴油附掛25號蒸汽機關車開駛日期1月26日、2月2日、2月16日、3月2日、3月16日、3月30日。

搭乘體驗則於當日在嘉義站及北門站現場購票，每日各往返3車次，嘉義站上午11點、下午2點及3點發車，北門站上午10點40分、下午1點40分及3點40分發車，每車次限額120位。

今天中午12點起，可預訂1月26日及27日、2月2日及3日、2月6日及7日梯次，明（25）天起可訂到乘車日（含）前15天車票；1月26日及27日梯次也可到林鐵嘉義站及北門站現場購票，遊程資訊可至林鐵處網站查詢，網址：https://afrch.forest.gov.tw/0000059。

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