小港機場傳爆防疫瑕疵 旅客攜中國肉腸 檢疫官放水沒開罰

2019-01-23 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕有網友傳出高雄小港機場防檢局機場長官近日調派數名「橘色背心」助理，協助將海關註記疑似攜帶動植物產品的行李帶至檢疫櫃台，以減少開罰或被訴願的情況。另有海關X光人員在發現旅客攜帶中國豬肉製品後，檢疫官卻叫該旅客趕緊填申報單，以規避受罰情形。

一名自稱在機場上班的網友於PTT上爆卦，表示小港機場「因為怕旅客罰鍰不降反升，被院長釘」，防檢局機場長官便調派幾名穿橘色背心助理，「將海關註記疑似攜帶動植物產品的行李，帶至檢疫櫃台，不經由海關紅綠線。這樣就不用開罰，也就不會被訴願。」並稱過去曾遇到旅客不服遭罰訴願「防檢長官嚇死了，還問下屬是誰開的罰單。」

今（23）日卻有一名搭乘AE996杭州旅客，攜帶動植物產品，經由綠線通關，在他被帶至檢疫櫃台時，男檢疫官詢問申報物品，旅客稱有攜帶牛肉。男檢疫官叫他丟棄就好，便闔上行李。海關X光人員當場制止，表示內有豬肉製品豬肉腸數支，這時另一名年輕女檢疫官聽到後向旅客說明要開罰單，旅客則氣炸回應他是主動申報，男檢疫官就立刻要求旅客繞過去海關紅線申報櫃台。海關礙於非權責單位，只能給予旅客申報單，「因此該名旅客沒受罰」。

據網友指出，「該名檢疫官在這2年，應該是沒開超過5張罰單或是沒開過罰單。」、「另外，他曾經拿要銷毀的檢疫物品，在還沒噴上某些染料之前給別人吃。」

其他網友看到爆卦紛紛留言「高雄共匪國不意外，豬瘟帶進來，一定裝死」、「豬瘟進的來，高雄發大財」、「趕快跟防檢局檢舉，公務員怠忽職守該辦一辦了」、「真是有病才死要帶豬肉回來，辛苦第一線人員」、「遇到訴願就軟是怎麼回事，該罰的就是罰」等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/