新手媽媽曝奶瓶「30魔咒」 網驚：錯怪老婆了

2019-01-23 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕有新手媽媽發現小孩每次用奶瓶喝奶都會很剛好的剩下30cc，大感疑惑，直呼「我覺得...嬰兒奶有鬼～」上網詢問眾網友。

「為什麼每次都是剩30cc...」這名新手媽媽到臉書社團「爆廢公社二館」透露，家中的寶寶每次喝奶，最後奶瓶都會很離奇在剩下30cc時就不喝了，原PO發現這種狀況後百思不解，直呼「30cc喝完就會拉肚子嗎？」、「還是這30cc喝完奶瓶會爆炸？」

PO文釣出不少遇到同樣狀況的網友，「這是嬰兒界30cc的傳說」、「真的！泡多少都剩30」、「我家也是精算大師，準30就不喝了」、「我都會靠背老婆為啥不抓剛好點...原來不是只有我家會這樣，錯怪老婆了」、「我家的也是...30魔咒」、「我兒子小的時候也是這樣！那時候你會想說不然少泡30好了，結果他還是剩30！準準的」。

有網友解釋，「這是物理學，瓶子裡的液體剩太少所以重量（壓力）不夠大～所以小孩必須要用非常大的力氣才可以把奶吸出來～如果他不是真的那麼餓，內內（奶）剩的（得）越少越難喝（技術上的）～他就不喝了」。

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