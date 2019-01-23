學豬叫免費進場 新竹摃丸業辦博覽會 千種豬藝品隨你看

2019-01-23 13:19

［記者洪美秀／新竹報導］金豬報喜，新竹市80已年傳承三代的進益摃丸，26日起到2月10日在北門街進益摃丸文化會館舉辦萬豬博覽會，館長葉聰敏花十五年時間，收藏50多個國家的1000多種豬造型藝術品，包括最貴的法國瑪麗蓮夢露金豬、紐西蘭毛利豬及澳洲壁爐黑豬等藝術品，活動期間只要民眾學豬叫，就可免費參觀各國名豬，還有機會獲得神秘小禮物。

進益摃丸文化會館館長葉聰敏說，祖父葉榮波1938年起在新竹城隍廟中山路旁做生意，選用品質優良的豬製成摃丸，因為品質很好，已有固定客群，直到第二代父親葉錦江接手，更以企業化方式，增加人手及擴大產量，更開始批發市場，而身為第三代的他，接手家族事業後，便創立自有品牌進益摃丸。

葉聰敏說，因為做摃丸讓家人衣食無虞，17年前，他便在北門街31號創立進益摃丸文化會館，除展示家族三代製作摃丸的歷史和精神，更把新竹摃丸為何好吃的原因與大眾分享，也透過手作和竹塹小學堂，讓外地人認識新竹摃丸。

葉聰敏提到15年前開始收藏各種可愛的豬造型藝術品，尤其到國外旅遊，別人看風景，他則是尋覓可愛豬，有次在肯亞買木製品豬時，沒想到有人牽著一頭大野豬前來，讓他哭笑不得。還有在廈門看到想買的豬藝術品，卻因有人也喜歡，爭吵不下只好割愛。

葉聰敏提到今年適逢金豬年，他將把收藏的1000多種造型的豬藝術品跟大家分享，舉辦「萬豬博覽會」，除展示在法國買的價值卅萬元的瑪麗蓮夢露金豬，還有各種銀製豬、翡翠豬和白玉豬等藝術品，此外卡通造型的豬也很多，更有紐西蘭毛利人造型的毛利豬，還有澳洲壁爐常見攪拌木材的黑豬等，絕對讓人大開眼界。

此外，也曾買了一大箱的豬藝術品，結果人回國了，放藝術品的箱子卻留在歐洲，損失10幾萬元，還有到捷克想買豬相關藝術品，因語言不通，學了豬叫聲後，老板就拿出豬藝術品，讓他順利達成目的。

葉聰敏說，想參觀萬豬博覽會，只要學豬叫，就可免費入場參觀，每天前20名入場者可獲神秘小禮物，邀請市民金豬年來趟萬豬博覽會。

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