冷氣團發威！竹市衛生局溫馨提醒「五招度寒害」

2019-01-23 11:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕據中央氣象局氣象預報資料顯示，受大陸冷氣團影響，今天北部最低溫會降至11度，明天清晨將持續低溫，26日則會有另一波強烈大陸冷氣團將南下影響；新竹市衛生局今秀出度寒害五大招，提醒民眾要注意保暖。

衛生局長吳昭軍指出，五大招包括「保暖衣物不可少、天氣暖和再運動、大吃大喝要避免、規律服藥量血壓、臨危不亂快就醫」，提醒有三高、心血管高風險族群及長者，若遇到冷氣團，一定要做好防寒準備。

吳昭軍說，三高及心血管疾病患者，須規律用藥及監測血壓不能間斷，如此才能有效控制病情，若出現下列心臟病及中風徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救期。

民眾如果忽然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療。

若遇中風徵兆，要牢記「臨微不亂」口訣，以辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金3小時」。

吳昭軍說，「臨」時手腳軟，單側手腳無力，或單側舉不起手腳 （ARM）；「微」笑也困難，臉部表情不對稱，或嘴角歪斜 （FACE）；講話「不」清楚，口齒不清或無法表達（SPEECH）；別「亂」快送醫，看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119緊急送醫（TIME），減少罹患死亡及病後遺存功能障礙的機會。

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