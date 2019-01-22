啥！這間學校籃球場的3分線 竟然有間廁所

2019-01-22 18:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區光德國中約7、8年興建風雨操場時，為符合相關規範，在球場角落興建一間無障礙廁所，因廁所把球場切掉一角，出現3分線和底線畫在廁所內的奇觀，校方雖裝上防撞泡棉，但民眾、學生打球一不小心還是可能撞到牆壁受傷，市議員吳瓊華接獲家長陳情前往會勘，認為此設計太危險，要求市府教育局、都發局協助學校早日拆除。

市議員吳瓊華表示，近日接獲家長和打球民眾陳情，表示光德國中風雨操場內有一座籃球場的角落，竟蓋了一間無障礙廁所在場地內，甚至出現連邊線、底線和3分線都畫在廁所內的奇觀，不但學生打球時難以施展，學生若撲球、救球，一不小心就可能受傷。

吳瓊華今天邀集市府教育局、都發局、仁德里長洪炳煌等人到場會勘，發現廁所就蓋在球場範圍內真的很危險，加上此間廁所目前已成為工具間，要求市府協助早日拆除。

光德國中校長賴朝榮表示，學校約7年前興建風雨操場，因當時附近沒廁所，為符合相關規範，才會在其中一座籃球場的一角興建無障礙廁所，但後來球場旁興建一棟新的專科教室，並設置男女廁所與無障礙廁所，學生已無使用此廁所的需求，因確實影響學生打球的安全，希望能早日拆除。

今天會勘後，包括市府教育局、都發局都認為廁所確實影響學生和民眾打球的安全，決定由學校依程序提報拆除計畫給教育局，再由教育局向都發局申請拆除執照後將廁所拆除。

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