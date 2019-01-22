母牛摔落山坡掉進水溝 村民合力「拔牛」搶救

2019-01-22 17:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕兒歌「拔蘿蔔」般的畫面今天出現在花蓮，但主角不是大蘿蔔，而是頭受傷的水牛，結局是水牛雖被救起來，卻已經奄奄一息，畫面令人心疼。

花蓮縣豐濱鄉八里灣一頭水牛今天中午左右意外從山坡滑下，底下剛好就是產業道路排水溝，整頭牛卡在水溝內動彈不得，還疑似腳骨折站不起來，飼主和村民趕來現場合力試圖「拔水牛」，但水牛體重太重，村民想盡辦法仍無法救牠，只好拜託消防局出動吊車來幫忙，花了2個多小時才救出水牛！

「1、2、3（拉）！」10多位村民七手八腳來幫忙，水牛跌落水溝，腳骨折無法站起來，飼主與村民合力將繩子綁在牛角上，大家排成一隊使勁拉，但花了九牛二虎之力，水牛身體還是緊緊地卡在溝中動彈不得。也有村民想辦法，到山上砍了質地堅韌的九芎樹幹，企圖以樹幹當支點一起「出力」，也想過要用車子拖拉，但水牛仍無法脫困，表情痛苦。前來幫忙的村民說，「看到牛這樣也是會難過、很捨不得！」

眾人花了將近2小時仍無法救起水牛，眼看牠愈來愈虛弱，還只好請消防局出動吊車協助，好不容易才把水牛救上來，但牠已奄奄一息。

秦姓飼主說，今天中午聽到村民告訴他「水牛跌進水溝」，他到現場一看，發現是上個月才生產的母牛，推測牠是在產業道路邊坡水溝上方的山坡地活動時，可能因為下雨山區土石鬆軟，牠從山坡上滑落，掉進擋土牆下方水溝中。

過去農業社會中水牛是耕牛，豐濱鄉從日治時代就開始飼養水牛，迄今已有百年，但現在種田十已機械化，農民養水牛已轉為當肉牛。

曾任豐濱水牛產銷班班長的秦姓飼主說，他在八里灣山區養了100多頭牛，過去產銷班曾有近30個班員，但近年來常有外地人開兩、三台車到豐濱山區拿獵槍打牛，賣一頭牛約1、2萬元，所得大家朋分，「一次就能賺5000元」。

他說，盜獵水牛猖獗，飼主損失慘重，報警也查不到兇手，讓不少村民收手「不養了」，目前水牛、羊產銷班合併，牛、羊飼主加起來剩不到10人，因此，包括八里灣、豐富部落都希望在路口加裝監視器，防止外人到部落盜獵水牛。

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