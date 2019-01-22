氣溫不到15度 人安基金會供應熱食夜訪街友

2019-01-22 14:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕受到冷氣團影響，基隆市最近2天天氣溫持續下降，人安基金會基隆平安站昨天晚間、今天晚間前往探視街友，發放睡袋、薑湯與長袖衣物；周泉宥說，平安站也提供夜宿服務，目前已有4人夜宿，還有空餘的床位，可讓街友平安度過寒冷長夜。

周泉宥說，最近這兩天受到輻射冷卻影響，氣溫直直落，降到15度以下，為避免街友凍死街頭等憾事，人安基金會的平安站啟動防寒關懷機制。

周泉宥說，上一次夜訪街友是在2018年12月下旬，發放睡袋、薑湯與長袖衣物，最近氣溫降到15度以下，開放臨時夜宿，供街友避寒，107年全台平安站共提供44739人次夜宿，避免憾事發生。

人安基金會基隆平安站平日提供防飢、防寒、防病、工作轉介等八大服務，盼您支持平安站租金、水電瓦斯、睡袋、熱食等常年服務經費，讓服務不間斷，幫助這群「窮苦人」，感受溫暖，重返社會，愛心專線2427-3323，劃撥帳號：19949502（人安基金會）。

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