中壢銀河廣場被投訴太吵 桃市府宣布禁音樂歌唱演出

2019-01-22 00:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢銀河廣場是街頭藝人熱門申請地點之一，但附近居民近來投訴街頭藝人演出時的擴音設備音量太吵，尤其週末最嚴重，市府文化局、中壢區公所與當地金華、興南里里民協商後，宣布即日起銀河廣場不再受理音樂類及歌唱性質演出，只提供靜態演出申請，這也是全市117處開放給街頭藝人演出申請展演場地的首例「禁唱」展演場地。

銀河廣場位在中壢六和、SOGO百貨商圈人潮多，廣場的「12星座星象圖」在入夜後會上演五彩閃爍的LED燈燈光秀，相當漂亮，雖是適合街頭藝人表演場域，但因住商混合使得附近住戶，經常反映街頭藝人展演影響安寧，中壢區公所時常接獲附近居民投訴苦不堪擾；在地興南里里長葉青旺、金華里里長謝岩介也說，以往也曾出面勸阻但都無效，只好提議取消音樂及歌唱性質演出，改註記靜態表演為主，展演時間仍為早上10點到晚上9點。

中壢區公所公園路燈管理課長張晏豪21日表示，如有音樂類及歌唱性質的街頭藝人要申請在銀河廣場演出，會建議對方改申請到附近的中正公園演出。

不過，也有逛街民眾認為公所太小題大作，以後經過銀河廣場將聽不到街頭藝人自彈自唱的美妙歌聲，相當可惜。

中壢銀河廣場被投訴太吵 ，即起不受理街頭藝人音樂歌唱演出。（記者李容萍攝）

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