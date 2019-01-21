沒穿內衣逛街「側乳妹」森七七 影片不下架要告

2019-01-21 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路瘋傳一段影片，一名熱褲辣妹沒穿內衣露「側乳」在百貨公司逛街，網友見狀驚呼「太辣了吧！」有人眼尖發現，這名辣妹是中國遊戲實況主「米蘭」。米蘭事後也在微博發文證實影片是她本人，但對於素顏逛街被偷拍不是很開心，希望粉絲能協助檢舉讓影片下架。

日前有網友在臉書「爆廢公社」PO出一段15秒的影片，傻眼表示「為什麼有辦法穿這樣出門...」，影片中可見，一名穿著細吊帶灰背心的辣妹，背部整個大鏤空露出滑嫩美背，加上沒穿內衣的情況下讓渾圓側乳險些曝光，經過的路人更不時回頭多看幾眼，而她下半身短到再也不能再短的熱褲，也讓屁股蛋的「微笑線」性感露出。

影片曝光後引起男網友瘋狂，紛紛留言「有身材不怕露，讚」、「太辣了吧！」、「噴鼻血了」，甚至有眼尖的網友找到這名辣妹的身分，發現她是中國一名遊戲實況主「米蘭」，在微博擁有近26萬人追蹤的她，也時常分享許多辣照來造福網友。

米蘭16日在微博表示，自己在泰國玩「也被人家抓到」，還拜託大家「看到我别拍我好嘛！我沒化妝！」證實影片中的「側乳女孩」就是她本人。但米蘭18日發現自己逛街被偷拍成影片在網路瘋傳，變成新聞焦點人物而受到不少網友惡言攻擊，因此她希望粉絲能協助檢舉，更要求把影片下架，否則不排除對這名網友提告。

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