「比基尼登山客」山難 管制山區不能爬？玉管處：誤會

2019-01-21 22:48

〔記者謝介裕／南投報導〕「比基尼登山客」吳季芸雖已墜谷罹難，但關於違規爬黑山一事，卻仍甚囂塵上，有些山友甚至質疑玉管處沒規劃「盆駒山、無雙山」往來攀登路線，叫人如何提出申請？玉管處解釋，目前園區尚未規劃公告的登山路線，另設有「專案機制」供山友提出申請，只要經審核通過便可攀登。

負責此次吳女墜谷搜救任務的南投縣消防局第3大隊長林正宜也是登山專家，他說，吳女這次登山路線，可說是南三段及馬博橫斷的「綜合體」，且會以馬博拉斯山作為分界線，往花蓮方向前進便屬於馬博橫斷，若往上挺進無雙山，則屬於南三段範疇，不過，吳女則選擇夜宿馬博山屋後，由盆駒山朝無雙山前進，因地勢陡峭、險峻，目前仍被列為管制區而未對外開放。

1名具有30年登山經驗的謝姓山友說，其實，盆駒山、無雙山之間並無明顯路徑，因多半只有野生動物進出，因此，山友對這些羊腸小徑慣以「山豬路」稱之，也認為吳女並非單純攀登，還潛藏探勘意味，雖然勇氣可嘉，但過於冒險，希望山友們不要貿然嘗試。

玉管處副處長林文和則進一步表示，玉山國家公園目前除南橫3山、八通關越道大水窟到大分路段，因崩塌而有安全疑慮管制以外，包括玉山主群峰線、南2段、馬博橫斷、新康山等路線均開放山友申請攀登。

然而，包括吳女此次不幸罹難的路線在內，若山友想攀登，均可向玉管處提出專案申請，但必須檢附攀登計畫，內容包括進出路線、時間、成員、裝備、後援資源等相關資料，經審查通過即可攀登，未來會加強宣導化解山友對該處的誤解，共為登山品質及安全盡分心力。

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