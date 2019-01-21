北部尾牙必吃「刈包」 南部網友驚呼現在才知道

2019-01-21 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕近來許多公司行號趕在過年前舉辦尾牙，犒賞員工1年的辛勞。有網友表示，自己在南部長大，北上工作才發現，原來北部有尾牙吃刈包的習慣。曾在刈包攤工作的網友則說，尾牙這天的確是訂單接不完，做到手軟。

原PO在爆廢公社公開版發文，指出來到北部工作後，看到老闆在尾牙時準備控肉、花生糖粉、酸菜、刈包外皮等食材，問了老闆才知道，公司、工廠會在農曆12月16日這天，買刈包給員工吃，做1個象徵性的尾牙，讓她直呼「南北習俗大不同」。

原PO寫道，刈包的形狀就像飽滿的錢包，取其財富滿足的喻意，在尾牙吃刈包，象徵來年發大財。錢包滿滿用不完。另外原PO也說，刈包又名「虎咬豬」，吃刈包就象徵吃下1整年壞運，迎接來年事事順利。

其他網友回應，難怪今天去市場看到不少攤販擺出臉盆裝的現煮控肉，很多公司下午茶都是吃刈包。有網友則留言提到，自己以前在刈包攤工作，只要到農曆12月16日就會生意忙翻天，外送訂單接不完。

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