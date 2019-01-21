學測週五登場 基隆考場週四下午看考場

2019-01-21 10:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕2019大學入學考試學科能力測驗將於25日（週五）、26日（週六）舉行，24日14時至16時開放考生查看試場，基隆考區分設海洋大學及基隆女中考場，考生可先上網查詢自己的考試場次與試場位置，以免跑錯考場。

海洋大學指出，基隆考區今年報考人數略為增加，有2461人報考，較去年2291人數略增，共60間試場，考場分設在海洋大學及基隆女中；試場編號101054-101086、193001共34個試場1374名考生在海洋大學考場，試場編號101087-101112共26個試場，1088名考生在基隆女中考場，即日起在網路公佈試場分配位置，考生上海大考試資訊專屬網頁查詢試場位置。

海洋大學的試務中心在海洋廳，電話24622192轉2881-2882；基隆女中考場的試務中心設在圖書館4樓閱覽室，電話24278274轉713、714。

學測已取消製發准考證，改寄發考試通知，裡面有試場資訊及准考證號碼，建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊；考生應試時一定要攜帶目前採認的5種有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等；其他皆屬無效證件，將依照違規事項，扣減該科成績1級分。

今年大學學測變革，配合學測由5科必考改為考生自由選考，考試節次和時間上都有調整，第一天考英文、國文（選擇題）、社會，第二天考數學、國文寫作、自然，下午第一節考試時間由原先的13時提早至12點50分開始。

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