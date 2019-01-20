佛光山「有翅膀的圖書館」 化身變形金剛前進金門

2019-01-20 22:39

〔記者吳正庭／金門報導〕佛光山「雲水書車」今天前進金門，佛光山金蓮淨苑住持永勤法師主持啟動儀式，即日起載著逾1000本各式圖書，首站從料羅村開始在東半島4所小學駐點，讓鄉親能就近借書、看書，推廣全民閱讀。

今天在金蓮淨苑舉行的啟動儀式中，小朋友看到化身圖書館的「變形金剛」出現，顯得很興奮，車內上架的又都是賞心悅目的精裝繪本，開心跑進跑出翻閱，讀起書來格外興致盎然。

永勤法師說，雲水書車就是把「雲水書坊」設在一輛可以「展翅的」改裝車上；「雲水書坊」構想來自佛光山星雲法師，希望滿載圖書的行動書車，能如行雲流水般開往學校、社區，方便學生、民眾就近借閱書籍。

10年前，佛光山打造第1輛「雲水書車」，如今已擴充到53輛，全台包括金門共有39個駐點，1輛書車就是一座行動圖書館，滿載知識前進偏遠角落，讓教育資源匱乏的孩子也能經由閱讀開啟智慧、翻轉人生。

永勤法師說，有鑑於金門也有城鄉差距等問題，去年十一月與退休校長陳為學、國際佛光會金門協會督導洪永善、前會長余平禧及現任會長吳培甄前往佛光山，代表接受佛光山文教基金會的贈車，目前雲水書車有1000多冊各式圖書，未來充實藏書，可容納1萬冊以上書本。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/