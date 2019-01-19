烏來自來水改善計畫 保證金收不齊卡關

2019-01-19 21:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市前瞻建設計畫中補助烏來地區無自來水改善，因居民需先繳交的1萬元保證金遲遲未繳齊，197戶僅30戶繳納，工程遲遲沒有進展，新北市議員馬見Lahuy Ipin指出，原計畫要求在本月底如果沒有收取到過半的比例，中央補助的1.1億元經費將被收回，希望市府積極協助。

水利局副局長諶錫輝表示，計畫去年核定後，原定在11月30日前完成保證金收取，隨即進入工程設計階段；但公所在收取保證金時，民眾表示收入不豐厚，無力負擔，延後至今年1月31日截止。在議員反映民眾仍有困難下，且又逢過年，已再向水公司協調，再度延到2月底。

諶錫輝表示，用戶設備外線預繳1萬元保證金，未來會從需繳納的水費中扣除；若民眾實在無法負擔，不排除透過發放給住戶的水源回饋金先行支應墊付，但因今年回饋金用途已經專戶管理小組審查通過，要改變用途必須重新提案送審。

馬見Lahuy Ipin指出，2017年8月中央核定烏來無自來水專案改善計畫，如果居民在期限內未達到半數的保證金繳納，工程將無法繼續，中央補助的一點一億元經費必須繳回，已完成的水池、加壓站將泡湯；烏來許多原住民族人連生活都有困難，希望市府編列預算補助、先行代墊或者媒合社會資源協助。

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