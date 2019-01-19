春節高乘載時段大改變 苗警提2條替代路線

2019-01-19 20:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年農曆春節連續假期長達9天，交通疏導措施陸續出爐，有鑑於交通部規劃此次高乘載日期為2月7日、8日兩天每天下午1點到6點，與歷年來每日上9點至下午2點大有改變，苗栗警分局因而提出二條替代參考路線，供用路人參考。

苗栗警分局長江建宏指出，考量轄內有三義、銅鑼等2處工業區，大型車輛使用交流道頻繁，又2月7日（初三）、8日（初四）禁止（除了印有石化、郵務及鄉鎮市公所垃圾車字眼以外）進入交流道北上，警方已加強工業區廠家及用路人宣導。

苗栗警分局今年農曆春節連續假期長達9天，交通疏導措施陸續出爐，有鑑於交通部規劃本次高乘載日期為2月7日、8日兩天每天下午1點6點」，與歷年來每日上9點至下午2點大有改變，苗栗警分局因而提出二條替代參考路線。

苗栗警分局長江建宏指出，考量轄內有三義、銅鑼等2處工業區，大型車輛使用交流道頻繁，又2月7日（初三）、8日（初四）禁止（除了印有石化、郵務及鄉鎮市公所垃圾車字眼以外）進入交流道北上，警方已加強工業區廠家宣導。

苗栗警分局除規劃苗栗及三義地區交通路線圖，也規劃2個高乘載管制替代參考路線，1、三義鄉140縣道往西直行，接台61線西濱快速公路北上；2、銅鑼鄉128縣道往西直行，接台1線轉台61線西濱快速公路北上。

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