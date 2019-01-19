不能只有甜！彰化縣冠軍小番茄靠這一點擊敗對手...

2019-01-19 19:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕光是甜，還不夠！甜中帶酸，口感更豐富，也有層次，才能拿下冠軍！

彰化秀水鄉農會今天舉辦全縣小番茄比賽，共有75人報名參加，就重量、大小整齊度、糖度、外觀、擺飾、口感與風味來進行評分，最後選出前6強，再逐一討論，才確定冠軍得主。

擔任評審的屏科大熱帶農業系教授高德錚，曾任台中農改場副場長，他表示，小番茄要甜度夠，但要甜中帶酸，口感才會有層次與豐富，色澤要鮮紅而不是黃紅，果型要橢圓形，萼片要打開，不要捲起來。

台中農改場副研究員戴振洋表示，進入前6強的小番茄，品質都很好，最後還是一再試吃、討論，針對小番茄的風味，除了甜度要夠外，還要甜中帶酸，入口才會有層次，更豐富，吃起來也不能有渣渣的感覺，最後才敲定冠軍小番茄。

秀水農會總幹事吳明信表示，透過比賽讓果農在交流中提升技術，共同來促銷優質小番茄。

小番茄比賽得獎名單：冠軍陳登葟、亞軍吳瑞峯、蕭和國。季軍顏錫河、李文祥、楊家豪。優等：楊志平、陳準國、謝信賢、梁愛卿、柯景發、葉志堅、陳慧如、林進直、林昌憲、黃俊超。

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