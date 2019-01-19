長榮機長忘將肉包拿出行李 挨罰20萬當場繳清

2019-01-19 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名台籍男性機長遭民眾爆料，從中國上海飛回高雄小港機場時，被防疫犬聞到行李內有肉製品，檢查發現是顆200公克的肉包。這名機長說，肉包是在出國前買的，回國後忘記拿出行李，才會不慎攜入國內，仍被裁罰20萬元，直接當場繳清。

據《蘋果日報》報導，民眾提到，一名台籍男子在昨晚11點多入境時，被檢疫犬嗅出行李內有肉製品。防疫人員打開行李後，發現裡面有個肉包。男子說，這是早上出國前買的，後來沒吃完，放在手提行李中，但回國前忘記拿出來，才會不小心攜帶入境。

男子違反了《動物傳染病防治條例》，遭裁罰20萬元，他當場就繳清罰款，也讓民眾直呼「好貴的肉包」。有消息人士透露，男子是航空公司機組人員，有可能是機長。雖防檢局不願證實，不過長榮航空回應，攜帶肉包的男子確為自家機長。

長榮航空發言人柯金城指出，副機長覺得高雄某家肉包不錯吃，早上多買了1份給機長，結果機長沒吃完放在行李內，回國後又忘記丟掉，才會被防疫人員查獲。長榮航空也說，未來會對機組人員加強宣導，避免類似情事發生，並協助這名機長進行後續申訴。

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