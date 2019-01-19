夜市小玩具夯 標檢局稽查花蓮東大門夜市

2019-01-19 09:52

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮占地9公頃規模的東大門夜市，以3條不同文化特色小吃街打響全台知名度，400家攤位各具特色，其中遊戲類商家就有3成，體驗後所提供的禮物玩具更深獲遊客喜愛，經濟部標準檢驗局花蓮分局昨稽查攤商，趕在春節前夕提醒業者應注意商品檢驗標識，必須提供合格商品避免惹議。

標檢局花蓮分局昨會同花蓮縣政府，前往東大門夜市向攤商及遊客宣導，提醒應注意玩具包裝上的商品標識，並呼籲自我檢核、辨識後提供合格商品，希望民眾在春節期間都能玩得開心又安全。

標檢局花蓮分局課長許籃平說，除玩具類外，3C商品像是充電器、行動電源、藍芽喇叭等都是列管商品，必須檢驗合格才能在市面販售，檢驗合格後，就會貼上商品檢驗標識，民眾可以認清楚，若沒有標識就可能涉逃檢，品質無保障。

花蓮縣府消保官危正美呼籲，東大門是花蓮門面，幾乎所有遊客都會到夜市參觀遊玩，業者應在春節前夕自行檢視商品品質及設施安全，保障自己及消費者的安全。

標檢局強調，凡是設計、製造、銷售、陳列或標示供14歲以下兒童玩耍遊戲使用的各類型玩具，都屬公告應施檢驗玩具商品，無論進口或國內產製者皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，才可進入市場。

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