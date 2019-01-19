夜市小玩具夯 標檢局稽查花蓮東大門夜市

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮占地9公頃規模的東大門夜市，以3條不同文化特色小吃街打響全台知名度，400家攤位各具特色，其中遊戲類商家就有3成，體驗後所提供的禮物玩具更深獲遊客喜愛，經濟部標準檢驗局花蓮分局昨稽查攤商，趕在春節前夕提醒業者應注意商品檢驗標識，必須提供合格商品避免惹議。
標檢局花蓮分局昨會同花蓮縣政府，前往東大門夜市向攤商及遊客宣導，提醒應注意玩具包裝上的商品標識，並呼籲自我檢核、辨識後提供合格商品，希望民眾在春節期間都能玩得開心又安全。
標檢局花蓮分局課長許籃平說，除玩具類外，3C商品像是充電器、行動電源、藍芽喇叭等都是列管商品，必須檢驗合格才能在市面販售，檢驗合格後，就會貼上商品檢驗標識，民眾可以認清楚，若沒有標識就可能涉逃檢，品質無保障。
花蓮縣府消保官危正美呼籲，東大門是花蓮門面，幾乎所有遊客都會到夜市參觀遊玩，業者應在春節前夕自行檢視商品品質及設施安全，保障自己及消費者的安全。
標檢局強調，凡是設計、製造、銷售、陳列或標示供14歲以下兒童玩耍遊戲使用的各類型玩具，都屬公告應施檢驗玩具商品，無論進口或國內產製者皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，才可進入市場。
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標檢局花蓮分局提醒東大門夜市攤商業者及遊客應注意玩具包裝上是否有商品檢驗標識。（記者王峻祺攝）
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經濟部標檢局花蓮分局昨稽查東大門夜市攤商，趕在春節前夕提醒業者應注意商品檢驗標識，必須提供合格商品避免惹議。（記者王峻祺攝）
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