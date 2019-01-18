外埔戶政所新住民宣導 揮毫伴樂洋溢迎春

2019-01-18 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕外埔戶政事務所今天舉辦「金珠報喜．書樂迎新春暨新住民在台生活簡訊及公民權宣導」活動，吸引許多新住民呼朋引伴報名參加，連續兩年參加的學員紀凌燕表示，去年首次參與地方選舉與公投，對台灣民主選舉非常陌生，感謝戶所帶領學習投票的過程，讓自己順利投下神聖的一票，今年鼓勵朋友一同參與宣導活動，瞭解自身權益。

新住民在生活適應上常面臨許多問題，外埔戶政透過民政局製作的中、越、印、泰、英語言版本「新住民在台生活簡訊」懶人包，讓新住民能以淺顯易懂的方式了解市府提供的服務面向及各業務單位諮詢聯絡管道，讓新住民們感受台中是友善、宜居城市。

外埔戶政舉辦新春揮毫送春聯活動，今年也邁入第2年，特別邀請陳耀南、楊家慶及莊春燕3位老師現場揮毫創作，免費贈送新住民及洽公民眾，辦公廳舍掛滿了新春氣息的春聯，洋溢喜慶光釆，現場也邀請鐵支天團演奏薩克斯風，多首耳熟能詳的曲目添歡樂，揮毫伴樂聲喜洋洋。

外埔戶政事務所表示，為協助輔導新住民適應台中生活，今年課程內容除延續以往的公民權宣導等內容，也加入新住民在台生活簡訊懶人包資訊，方便新住民能及時尋求協助，同時舉辦揮毫送春聯活動增添喜氣，讓新住民認同台灣文化。

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