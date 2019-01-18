清晨僅13度白天回溫 下週一大陸冷氣團來襲

2019-01-18 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨晚至今晨（18日）受冷空氣影響，各地溫度下降，今晨除了花東地區外，其餘各地低溫僅13至15度。白天溫度將明顯回升，日夜溫差大。

氣象局表示，今晨因乾冷環境伴隨局部輻射冷卻效應，除了花東地區外，其餘各地低溫僅13至15度，白天起隨著冷空氣減弱加上陽光照射，氣溫明顯回升，預計各地的高溫都可以來到21度以上，中南部甚至可達25到27度間，入夜後各地低溫仍在16至18度間，日夜溫差較大。

氣象局預估，週六（19日）天氣穩定，各地大多陽光普照，僅東半部地區及北部山區有非常零星的降雨。週日（20日）鋒面通過，下週一（21日）大陸冷氣團南下，北台灣氣溫逐漸下降，其他地區的氣溫也略有下降的趨勢。

空氣品質方面，18日宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，中部空品區局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 21 13 ~ 26 16 ~ 26 16 ~ 22

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