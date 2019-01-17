明天回暖轉晴！清晨下探13度 週日再變天

2019-01-17 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（18日）清晨起水氣減少，由濕冷轉乾冷，白天起隨著冷空氣減弱加上陽光照射，氣溫會有較明顯的回升，不過提醒民眾仍要注意早晚低溫，適時添加衣物。

天氣風險公司指出，明天伴隨東北風減弱，天氣還會更穩定，各地明顯回暖轉晴，適合曬洗衣物及外出活動。不過，週日東北風又會再度增強，北部及東北部地區又將轉為濕涼的天氣型態。

氣象局點出，今晚水氣減少，降雪機率將逐漸下降，若今天沒有降雪，將打破1953年以來玉山最晚降下初雪的記錄（2008年1月17日）。

溫度方面，今夜明晨中部以北及東北部低溫只有13、14度，各地高溫則可來到21度以上，中南部甚至可達到25至27度。

紫外線方面，除了台東縣及澎湖縣為高量級，其餘全台都是中量級。

空氣品質方面，雲嘉南、高屏及金門地區為「橘色提醒」等級，宜蘭、花東地區為「良好」，其餘地區皆為「普通」等級。

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