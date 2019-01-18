寒士尾牙剩不到10天還缺2成經費 植物人家屬做豬豬包籲愛心認捐

2019-01-18 00:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕創世基金會第29屆寒士吃飽尾牙，將於下週日27號舉行辦桌，在全台十六地同步舉辦，台中開辦165桌，但距開宴不到10天，經費仍短缺2成，創世台中院今天請來網路名店教植物人家屬一起做應景的饅頭豬豬包，一起感受年節氣氛，也盼民眾支持寒士尾牙。

創世台中院生65歲的阿容、37歲的阿華與38歲的小博的家屬常常到院裡探望，糕餅老闆林雅雯特別來鼓勵教做豬豬包，從揉麵糰，捏、壓、桿到黏貼做成豬造型豬饅頭，阿容的先生、阿華的姐姐及小博的爸爸一邊認真做，一邊把成品秀給他們看和說話，就像一起做饅頭一樣。

阿華的姊姊說，阿華做房屋仲介是家裡的經濟支柱，8年前上班途中腦溢血昏迷變成植物人，後來爸爸罹患胃癌及憂鬱症、媽媽也有糖尿病，家人難照顧送阿華到台中創世，媽媽每個月來探望和阿華說話，但不知與何互動。

創世台中院長陳韋龍知道後，安排一連串親子活動包括味噌DIY、手作豬豬包等，邀請阿華媽媽參與，引導與阿華互動，阿華姐姐說，從此媽媽會笑了，也會拿活動中與阿華的照片鄰居分享，感謝創世很窩心。

阿容的先生說，夫妻倆沒有生育子女，雖然花光積蓄也不能讓妻子身體回復，但後來送妻子到創世照顧12年，受專業照顧，感到放心，現在自己依靠政府低收入補助及民間救濟，仍希望能靠自己能力生活會到家附近撿資源回收，只要有時間就來陪伴阿容說說話「讓阿容知道我很愛她！」

陳韋龍說，寒士吃飽尾牙台中場在台中市地檢署後方停車場，邀請寒士、街友、獨居長輩、待拉單親媽媽及植物人家屬等弱勢朋友參與，盼在農曆年前，讓他們感受過年的氛圍、享用團圓飯，呼籲愛心人能協助認桌或支持應急平安紅包500元，還有金琉璃豬義賣。

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