讓弱勢團體好過年 斗六市代副主席捐選舉補助款

2019-01-17 15:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕年終將近，為了讓弱勢團體好過年，也兌現競選承諾，斗六市民代表副主席黃尤美捐出競選補助款給雲林縣內華山基金會斗六站、創世基金會斗六站等5個社福團體，幫助弱勢孤老、植物人、單親家庭及弱勢幼童，讓他們在歲未年終時好過年。

黃尤美在去年九合一選舉中以第一高票（4792票）當選斗六市第二選區市民代表，今天在斗六受天宮將其獲得的選舉補助款加上自掏腰包湊成整數合計15萬元，捐給華山基金會斗六站、創世基金會斗六院、雲萱基金會、一心育幼院及世界和平會等5個社福團體。

黃尤美表示，近幾年經濟持續不景氣，社福團體募款越來越艱難，她選前就曾在媽祖婆前發願，要將選舉補助款捐給弱勢朋友。她將選舉補助款湊成整數15萬，分成5個紅包捐給縣內社福團體，希望協助他們繼續照顧弱勢群眾。

社福團體面臨捐款節節縮水的困境，華山基金會每年在過年前固定募集的弱勢孤老年菜每份600元，目前認養還缺3成。創世基金會將於108年1月27日辦理「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」尾牙，認養距離目標還有段距離。

世界和平會每年度的「袋受飢兒過好年」活動，協助孩子們能有寒假愛心食物箱、寒假餐費、愛心年菜與傳愛紅包。雲林縣會館目前服務近百位愛心早餐、生活扶助受助童，現募集僅達3成，尚缺45萬5000元缺口，也懇請社會善心朋友們捐助。

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