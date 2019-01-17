金門豬肉輸台解禁 縣長到機場分送豬肉乾

2019-01-17 15:51

〔記者吳正庭／金門報導〕終於解禁！金門豬肉及其產品今天零時起即可輸往台灣本島，金門縣政府擔心「嘸人知」，上午由縣長楊鎮浯領軍，率縣府團隊前往機場分送旅客豬肉乾、肉鬆貢糖等特產品，強調金門豬肉產品味美、安全，大家安心享用。

楊鎮浯強調，14天裡，金門自始至終「沒有發生非洲豬瘟境內疫情」，所有作為都是「預防性作為」。

楊鎮浯說，金門豬肉被禁止銷台，縣府其實非常不滿，但防疫視同作戰，為證明金門防疫也可以做到「固若金湯」，不得不忍痛配合中央政策。

他說，豬肉禁止銷台，業者損失的不止是這14天，很多本來在農曆春節的訂單都被抽掉了，非常感謝業者以大局為重，在這段期間的配合，鼓勵大家購買地區特產。

良金牧場業者說，即日起3天，只要在店內消費滿500元即可獲贈1張牛肉麵消費券，滿1000元餐點任選；聖祖貢糖表示，即日起3天，消費滿1000元即贈送喬安牧場產品300元抵用券，機會難得。

縣府表示，年關將至，這項因境外非洲豬瘟檢體陽性反應而引發之禁令，今天（17日）淩晨零時解禁，包含廣東粥、燒餅、肉鬆貢糖、豬肉乾丶宴菜丶封肉丶肉粽丶七餅菜丶肉焿麵丶小籠包等豬肉製品均可攜往台灣本島。

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