后里鬱金香花季開跑 盲生用心感受花香花語

2019-01-17 14:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區中社花市今年栽培30萬株鬱金香，包括黃色羽邊的「晶星」、紅色重瓣的「燃點」及奶油色重瓣「維多娜」等50個品種，花期至3月中旬，元月底前，台中市民憑身分證並享有半價優惠，惠明及啟明學校盲生20多人，今天入園用心感受鬱金香之美，笑說「鬱金香很香」、「長的就是鬱金香的樣子」，並表演精彩歌曲，讓民眾在悠美的樂聲中浪漫賞花。

中社花市每年從荷蘭進口鬱金香球莖，以花卉技術栽培，創造全國低海拔平地鬱金香花展，於每年農曆節前後展出。

中社花市今天邀請啟明、惠明學校盲生入園賞花，盲生雙手捧起鬱金香，仔細聞著花香，或觸摸鬱金香花瓣，用心感受鬱金香之美。惠明盲校校長鄧麗蓮表示，盲生除了看不到外，其實很勇於嘗試，一般人用眼睛賞花，盲生則用其他器官感受花卉之美。

台中市副市長楊瓊瓔今天也出席中社鬱金香花季展，她表示，10年前中社花市舉行鬱金香花季，結合首次舉辦的泰安櫻花季，邀請惠明盲生賞花，開啟每年吸引近百萬人到后里賞花的風氣，也奠定花博在后里舉辦的基礎。

中社花市業者賴啟文指出，中社花市今年並栽培30萬株鬱金香，共有50多個品種，將輪番綻放至3月中旬，即日起至1月31日止，台中市民憑身分證，並可享半票優惠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/