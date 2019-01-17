資費調整後...中華郵政終結10多年郵務虧損

2019-01-17 11:42

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政資費多年凍漲，導致郵務業務長年虧損，每年虧損近30億元，106年調整函件資費，收入大增，終結10多年來的虧損，中華郵政表示，去年度財報尚未出爐，但可望首度獲利，今年調整包裹、快捷資費後，有機會再增加。

根據中華郵政統計，快捷、限時、包裹等3項業務，近年每年虧損約29億元，也拖累整體郵務業務，92年起中華郵政改制公司化後，郵務累積虧損已達95億元，平均1年虧損6億；104至106年分別虧損5.37億、5.55億、2.29億。

為合理反映成本，中華郵政106年8月調整已有26年未漲的函件郵資，一般信函從5元調漲為8元起跳、明信片從2.5元漲至5元、印刷物從3.5元漲至6元起跳，小包則從最低10元調漲至12元。郵資調整後，郵務收入大幅增加。

中華郵政表示，去年度原預估收入2863.5億元、稅後淨利85.8億元，但截至11月，稅前淨利已達115億元，預估全年達120億大關，主因郵務收入大增。今年3月4日起，已有超過10多年未調整的國內包裹、快捷郵件資費也將調漲。

根據中華郵政統計，去年國內包裹約2500萬件、快捷約1000萬件，營收合計約29億元，資費調整後，預估每年增加6400萬元收入。中華郵政強調，調漲影響不到3成，主因包裹有36％便利箱，資費不變；快捷1至3公斤也不調漲。

中華郵政預估，今年郵務收入再增加，反映成本之餘，也有助於中華郵政整體獲利。中華郵政包裹、快捷市占率僅約8％，但即使調漲10至20元，相較民間業者仍便宜許多，至少便宜3成，且快捷郵件全年無休投遞，更勝民間業者。

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