研究：90％感熱紙收據含致癌物 恐導致罹患多項疾病

2019-01-17 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙最新研究顯示，由感熱紙製成的收據，有90%含有致癌物質雙酚A（BisphenolA／BPA），可能會導致癌症、不孕症、自閉症、注意力不足過動症、肥胖和第2型糖尿病，學者呼籲民眾盡量少接觸這類收據。

綜合媒體報導，由西班牙格拉納達大學（University of Granada）領導的國際研究人員，對112張來自巴西、西班牙和法國的購物收據和票券進行了分析檢測，這些收據都用容易褪色而表面光滑的感熱紙製成。該研究發表在期刊《環境研究》（Environmental Research）上。

研究結果顯示，在巴西和西班牙收集的收據中有超過90%含有雙酚A，而在法國收集的收據中只有一半含有雙酚A。自2014年以來，法國政府已採取行動，減少感熱紙中雙酚A的使用。

研究指出，購物收據上添加雙酚A是為了列印時字跡可以更加清晰，但收據上的墨水會隨著時間而褪色，最後只剩下一些白色粉末，而這些白色粉末就是雙酚A，可能引發與荷爾蒙有關的癌症、不孕不育、自閉症、注意力不足過動症、肥胖和第2型糖尿病等疾病。

西班牙格拉納達大學的教授歐萊亞（Nicolás Olea）警告說，「民眾應該妥善處理收據，避免將其放在錢包、手提包或車內。在打開食品包裝時，也要注意避免收據與肉類或魚類等食物接觸。此外，人們應該盡可能少地接觸這類收據，不要把它們揉成一團、在手上把玩或在收據上寫字。」

法國政府雖然已經在2014年開始採取行動，減少在感熱紙中使用雙酚A，改使用另一化學物雙酚S（Bisphenol S）作為替代物，但雙酚S也是一種有害物。歐萊亞說，「不幸的是，雙酚S也是一種內分泌干擾物，其環境持久性大於雙酚A，因此它不是一種有效的選擇。」西班牙政府也承諾，在2020年之前將雙酚A從收據中移除。

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