花蓮兆豐66公頃農地種太陽光電廠免環評！鳳林鎮民反對

2019-01-16 12:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕廣達726公頃的花蓮鳳林兆豐農場因不少土地閒置，其中66公頃與民間電力公司合資申請太陽光電廠開發計畫，發電容量64MW，能源局已通過籌設許可、免做環境影響評估，縣府14日舉辦現場會勘才通知鳳林鎮公所。開發案周邊居民堅決表達反對，鎮公所也強調應舉辦地方說明會、部落會議。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙說，該太陽光電開發案整個籌設過程地方完全不知情，電廠已經通過能源局審核及籌設許可，而且依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」29條，開發案非位於重要濕地因此免做環境影響評估。

他說，開發面積及量體太大，據了解將有高達5、6萬片太陽能板，擔心面板反射光線造成東邊的中興部落，旁邊的播種者、新移民住戶，可能會有吸光反射的問題，更破壞環頸雉等保育動物棲地。鎮公所於現勘時當場提三點要求：將不會配合廠商要求廢除農水路、要求召開地方說明會、舉辦部落會議；當場環保局也有質疑，憂心開發案產生的營建廢棄物的處理。

播種者文化藝術基金會彭小芬說，基金會在兆豐旁申請10公頃的遊憩園區，作為農業教育遊憩園地，園區不久前才通過環評考驗，當時調查園區內有環頸雉、蛇類等多種保育動物，生態豐富，如果再來太陽能光電案到底會對地方有何影響，目前資訊完全不清楚，希望能有專家學者提供更多訊息，否則只會讓地方更不安。

村民劉玉滿說，最近太陽能開發商上門要租地，他的一甲地一年可收30萬租金，但當年就是看中鳳林環境優美才置產，無法接受大型光電案將開發；補教老師鄭宜玲說，她們在附近農地響應政府政策種無毒水稻，帶小朋友去看農場發現保育類小雨蛙、環頸雉，她認為農地就應該農用，旁邊還有造林地，擔心大樹都會被砍掉，堅決放置太陽能板；中興部落的鎮民代表高進福說，將號召部落族人起來反對。

對此兆豐農場表示，太陽光電是乾淨的能源，針對地方民眾意見會跟廠商說明，並擇日找專家來開說明會；花蓮縣府地政處表示，開發案地目屬一般農業區農牧用地，縣府僅受理申請案，核准權在中央不在地方。

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