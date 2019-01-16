台東馬偕周邊停車空間不足 如何解套傷腦筋

2019-01-16 11:13

［記者張存薇／台東報導］台東馬偕醫院周邊停車需求大，但停車格嚴重不足，每每引發交通亂象，台東縣長饒慶鈴、交通及觀光發展處長江慧卿、東海里長陳嬰等今天到現場會勘，也提出設東海國小地下停車場等方案，不過遭東海國小強烈反對，江慧卿表示，解將方案將以平面停車為優先。

江慧卿說明，縣府已爭取到交通部公路總局補助經費，將進行馬偕醫院周邊停車場可行性評估，並計畫3月底前向中央爭取前瞻基礎建設經費，目前評估方案包括東海國小操場、馬偕醫院北側及南側土地設地下停車場等，也可以整理馬偕醫院南側公有住宅區道路用地作為平面停車之用，其中以東海國小操場方案較優，但必須開挖為地下停車場、施工期長達2年。

縣長饒慶鈴說明，為了解決馬偕醫院、東海國宅周邊停車需求問題，已多次討論，但東海國小案開挖時間長，將影響學生權益，縣府會盡快確定長期解決方案，並與附近社區、馬偕醫院合作，先短期解決部分停車需求。

東海國小校長黃裕敏表示，東海國小整個操場都施工，學生將完全沒有戶外活動空間，且2年多前尼伯特風災造成地下室嚴重進水、長達1個多月，也必須考慮地質是否適合施工。

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