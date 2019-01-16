網友亂爆料楠梓傳登革熱 最重恐吃50萬罰單

2019-01-16 11:02

〔記者方志賢／高雄報導〕有網友在PTT留言，指高雄楠梓發現登革熱疫情，聲稱「我以前的家教學生像逃難一樣回到家」，高市衛生局疾管處今表示，一名住鼓山區、就讀楠梓區學校的國中女生被通報登革熱疑似個案，但個案未確診，網友卻在公眾平台散布不實疫情，將移由警方查明身分，並依傳染病防治法對該網友最重50萬元罰款。

網友yovoliia （Yovoliia）昨在PTT「[爆卦]「楠梓發現登革熱疫情」貼文指出，「我以前的家教學生今天像逃難一樣回到家，才知道北高雄，他們學校有一例登革熱陽性反應，於他們學校停課⋯⋯或住在附近的各位大大們，注意最近疫情可能會擴散⋯⋯一隻孑孓6000別跟自己錢錢過不去啊。」

高雄市疾管處表示，登革熱為法定傳染疾病，該個案未確診，但網友卻在PTT留言並散布不實疫情，已涉嫌違反傳染病防治法，散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以損害公眾或他人者，最高可處50萬元罰金，並可依社維法散佈謠言，足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

疾管處指出，昨接獲本土登革熱快篩陽性疑似病例，個案為10多歲國中女生，居住於鼓山區龍水里，就讀楠梓區學校，她本月9日出現頭痛、眼窩痛等症狀、無發燒，13日因下肢紅疹，14日至醫院就醫並住院，經抽血登革熱NS1快篩檢驗陽性，通報疑似登革熱，15日經疾管署發布結果為IgM未確定、IgG陰性、PCR陰性，預計21日二次採血確認。

為釐清感染來源及防堵社區疫情擴散，衛生局已對同住3位家屬及週邊社區民眾、學校進行擴大採檢及疫調，已擴採54位，初步無疑登革熱相關症狀。

疾管處強調，今年為36年以來最暖的12月（22.9℃），雖已入冬但氣溫仍適合病媒蚊的生長，社區感染蚊媒傳染病風險不容輕忽，衛生局提醒市民朋友務必落實環境自主管理及清除積水環境。

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