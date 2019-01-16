徐國勇：7分鐘的等待 可避免非洲豬瘟疫的戕害

2019-01-16 10:54

〔記者姚介修／桃園機場報導〕今天起所有來自中港澳班機旅客的手提行李全面手檢，內政部長徐國勇親自到機場巡視作業情況並充當臨時「宣導大使」，徐國勇計算旅客等待最短只有7分鐘，接受訪問時表示：「7分鐘的等待，可以避免被非洲豬瘟疫的戕害」。

登機門手檢主管單位防檢局今天沒有半個人到場，許多員警報怨自己的勤務人力都不夠了，還要支援防檢局，而防檢局「置身事外」一個人都沒有到場，徐國勇也為他們緩頰說人力不足，未來用最快的速度解決加購X光的採購，來解決人力的問題。

今天第一班受檢班機是長榮航空來自香港班機，搭載136名旅客，一名來自俄羅斯的旅客被檢查出攜帶一包香腸，隨後丟棄，徐國勇也一直叫喊：「有帶豬肉請丟棄、忍耐一下、空手可以離開」等語，還不時拿出手機拍攝臨時棄置箱內的肉腸、香蕉，以及沒吃完的漢堡、水果等。

徐國勇表示，現在是實驗性措施，將會以最快速度採購X光機，在此之前只能用人工檢查；面對人工逐一檢查旅客目前沒有反彈，部長也自己計算華航由香港回台班機，檢查只花了7分鐘，他就表示「旅客7分鐘的等待就可以避免被非洲豬瘟疫戕害」。

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