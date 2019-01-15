豬瘟防疫 桃機明早對中國入境班機旅客進行全面登機門手檢

2019-01-15 23:32

〔記者姚介修/桃園機場報導〕為了杜絕非洲豬瘟入侵，桃園機場明天早上8點起將對中國入境班機旅客進行全面登機門手檢，隨身行李人工手檢則由航警局執行，航聯會對政府如此粗糙的決定搖頭說，地面上現在面臨滑行道、登機門整修，班機已經是常態性延誤，如果入境台灣每天112班中國、香港及澳門入境台灣班機的旅客要全面登機門隨身行李檢查，桃園機場將成為桃園夢魘機場。

隨身行李人工手檢由航警局執行

第一班會被檢查的航班是預計明天早上9點10分長榮828班次由香港飛抵桃園機場班機，航聯會指出，此舉影響的不止是中、港、澳入境班機，而是桃園機場的循環航空作業，桃園機場就要改名為「台灣桃園國際夢魘機場」，起飛也延誤，入境旅客延長通關時間，預計每天超過3萬人以上的旅客入境時間受到嚴重延誤。

航空公司私下表示，警察在登機門對所入境旅客手提行李進行檢查，可說是世界上國際機場頭一遭，嚴重違反國際民航組織的互惠友善原則，政府對影響國內豬隻的防疫工作航空公司全面支持，但是要符合科學精神，根據統計，107年9月到108年1月14日，桃園機場入境人數有734萬883人，查獲攜帶豬肉製品的有551人，這種違法旅客的比例少到連百分之零點零一都不到，為了極少數的人竟然要犧牲超過百萬以上旅客的權益。

航空公司也蒐集周邊國家對豬瘟疫防疫的做法，沒有一個國際是如此防疫，除了以農畜業為主要國本的澳洲是針對豬瘟疫進行機上廣播不得攜帶肉類外，並沒有任何加強措施，不論任何肉類被查獲最高罰款達42萬澳幣（相當台幣920萬元）及10年有期徒刑，日本甚至查到就是告誡，連罰款都沒有。

航聯會：做法與國際脫軌

航聯會也私下表示，警察在國際機場對入境旅客進行隨身行李檢查，雖然是檢查，其實就是搜索，做法與國際脫軌，甚至完全沒有法源依據，而且人工手撿已經是機場20年前的事，當年SARS防疫對台灣經濟造成很大的衝擊，但SARS是要人命，豬瘟疫是要豬命，更何況豬瘟疫病毒的傳染，科學也有研究要在生豬肉上的病毒，才有可能傳染，潛伏期是3-6個月，但是經過高溫就會變質沒有傳染的能力，農委會一直強調病毒冷存活100天，冷凍1000天，就是沒有說明常溫、高溫後的豬肉製品是否夾帶會傳染的病毒。

國際專家調查也指出，非洲豬瘟疫最大的病源就是廚餘，政府應該從源頭管制，加強高溫消毒，進出消毒的管制，嚴格加強取締非法養豬戶，還有就是從國外進口的冷凍豬肉，這些才是最有可能將豬瘟疫帶進台灣的管道，旅客攜帶的豬肉製品都是高溫處理過的豬肉製品，政府防疫應該解決問題，不是製造問題，也不要無限上綱，至少看看周邊的國家在機場是如何防疫，而不是閉門造車。

機場人員也私下指出，如果入境旅客進行全面隨身行李檢查，每個旅客出關時間至少多出1小時以上，相信桃園機場會天下大亂，托運行李到了轉盤，會因為旅客因檢查塞車沒辦法領行李，後續其他班機到了，沒有托運行李轉盤可以用，後到旅客就無法出關，就這樣惡性循環，桃園機場有可能因此癱瘓，裏面延誤出去，外面無法進來，車輛塞車也是可以預期，再加上登機門檢查旅客無法下機，機內組員因旅客未下機造成工作超時，超過一分鐘就是50萬，這個損失又要誰來承擔呢？這種措施最後就是旅客都不要來台灣觀光，這才是台灣最大的損失。

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