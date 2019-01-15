淡海輕軌班距可望再縮短 連通道拚7月前完工

2019-01-15 20:31

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌試營運免費搭乘，間隔15分鐘一班，市議員陳偉杰今（15）日在議會提到，地方民眾希望尖峰時段增加班次，新北市長侯友宜表示，淡海輕軌的第8列列車，16日將要運抵淡水，在測試安全無虞後，將加入營運，未來希望把間距縮短到10分鐘；另外有關輕軌跟台北捷運的連通道，也希望能提前在暑假前完工。

侯友宜12日首次搭乘淡海輕軌綠山線，對當地吸引觀光的條件相當有信心。陳偉杰在議會質詢時提到，淡水新市鎮很多居民反映班次問題，希望尖峰時間能比目前的15分鐘一班，更密集一些。

此外，紅樹林站輕軌與台北捷運的連通道，預計8月才開通使用，陳偉杰認為，8月已經是暑假，若驗收還有些問題要處理，可能會拖過暑假，希望可以提前。

侯友宜表示，目前有7列列車在營運，第8列列車將於16日晚上，從台灣車輛公司的工廠運送到台北海洋大學對面的基地組裝、檢測等，確認安全無虞後，就能加入營運，希望能在農曆過年期間，把班距縮短。

侯友宜也表示，會要求輕軌跟台北捷運的連通道，在7月1日前全部完工，安全無虞後就開放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/