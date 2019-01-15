年輕上班族1天跑10多趟廁所嗯嗯 發炎性腸道病警訊

2019-01-15 20:32

〔記者王俊忠／台南報導〕29歲上班族許先生在大學時期即會反覆腹痛、腹瀉與血便，近來病情更嚴重，1天要跑10多趟廁所解便，根本無法出門與工作，到奇美醫院就醫確診是發炎性腸道疾病，安排住院治療後病情好轉。醫師提醒這病好發在年輕大學生到中年上班族群，與自體免疫、遺傳基因、飲食西化等多因素有關，易被輕忽讓病情更惡化。

許先生起初以為自己腸胃不好、吃壞肚子，加上痔瘡作怪，狀況時好時壞，就不以為意。幾個月前發作頻率愈來愈高，1天廁所要跑10多趟，嚴重到不想出門、無法工作，也愈來愈瘦，求助奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻，做大腸鏡檢查發現左側大腸腸粘膜瀰漫性連續發炎與自發性出血情形，確認是發炎性腸道疾病中的潰瘍性大腸炎，住院接受靜脈注射免疫抑制治療，腸道發炎被抑制，生活回到常軌，追蹤半年無復發現象。

王宿鴻表示，這病症主要是腸道有不正常發炎反應，形成慢性腹痛、血便、想解便卻解不出來、基因遺傳、飲食西化與環境、腸道菌叢等因子有關，病症常是種不易根治的慢性病。若未有效控制腸道發炎反應，經年累月會造成腸狹窄、阻塞、瘻管、癑瘍等嚴重併發症；未來罹患大腸癌風險也較一般人高出許多。

王醫師提醒，像學生或上班族這類好發族群，如有以下症狀和警訊，一定要儘早就醫，以排除發炎性腸道疾病可能性。1、慢性腹痛超過兩個月以上，有時甚至半夜痛醒；2、慢性腹瀉、血便超過兩個月以上；3、每天要跑好幾次廁所，蹲在馬桶上明明有便意、卻排不出什麼；4、沒有刻意減肥，體重卻越來越輕；5、食慾差、易疲倦，生活越來越無精打采；6、不明原因貧血，發燒。

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