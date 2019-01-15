大安區農會促銷農產 香腸免費試吃還送春聯！

2019-01-15 15:37

〔記者歐素美／台中報導〕大安區農會自營屠宰廠及肉品市場，並打造「飛天豬」品牌，生產生鮮豬肉、鹹豬肉、貢丸、肉鬆及香腸。年關將近，大安區農會今天上午特別舉辦香腸免費試吃活動，還贈送「諸事大安」春聯，加強推廣大安區農產品，吸引民眾試吃購買。

大安區農會蔡建宗表示，非洲豬瘟嚴重危及國內豬肉市場，為了「豬市大安」及祝福民眾「諸事大安」，農會今年特別印製15000份「諸事大安」春聯，免費贈送，除了今天的試吃活動外，民眾也可至農會信用部、供銷部、農業資材中心、海墘辦事處、松雅信用分部等索取。

大安區農會香腸試吃活動，今天上午10點半至11點半舉行，許多民眾風聞皆至大安區農會一樓的「飛天豬生活館」品嚐試吃，忍不住豎起拇指說「讚」！

蔡建宗表示，大安區農會生產的豬肉產品皆有產銷履歷，讓民眾吃得安心，並希望營造大安區的光榮，讓大安區民將大安區農會「飛天豬」當成伴手禮，加強推廣行銷，增加農友收入。

大安區農會除了生產生鮮豬肉、鹹豬肉、貢丸、肉鬆等產品，香腸口味更十分多樣，除自製自銷的大安蔥、葡萄酒（原味）、白蘭地、紅酒、芋頭及黑胡椒等口味，並與霧峰農會合作生產阿罩霧燒酎香腸，與南投信義鄉農會合作生產馬告香腸及與彰化線西農會合作生產地瓜香腸，由當地農會銷售。

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