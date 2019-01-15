醫病》便祕有3種 中醫茶飲助順暢

2019-01-15 14:30

〔記者曾迺強／嘉義報導〕常便祕可能引發肥胖、體臭、腹脹、厭食、癌症等疾病，大林慈濟醫院提供熱秘型、氣秘型、虛秘型3種便秘型式的建議茶飲，適時飲用可以改善症狀。

大林慈濟醫院中醫部醫師喬韻文說，糞便若滯留腸內過久、排便時間間隔長、糞質乾結難排出，或排便時間沒有延長，但排起便來不順暢且覺得困難；1週內排便次數少於3次，且持續達6週以上，都算是便秘。

喬韻文表示，「熱秘型」的民眾，通常愛吃燒烤炸辣等重口味的食物，水分攝取不足，臨床症狀包括大便乾硬、痔瘡、便血、肛裂、腹部脹滿等，建議飲用「纖暢決明茶」，以決明子、菊花、山楂為材料，藥材洗淨後包入過濾袋以便重複回沖，置入保溫杯中，沖入沸水悶泡20分鐘後即可代茶服用。

「氣秘型」常見平時容易情緒緊張焦躁或憂鬱的民眾，或工作忙碌久坐少動而便秘的人，臨床症狀出現大便秘結、肛門急迫重墜感、即使有便意也不易解出、常打嗝、脹氣或放屁、腹脹不欲食，建議飲用「玫瑰順氣飲」，準備粉紅玫瑰、決明子、陳皮，同樣置入保溫杯中沖泡即可。

「虛秘型」則常見年老體弱、產後虛損的婦女，因腹肌無力所致，平時過度疲勞，活動量小或長期臥病的人，腸胃蠕動較差也會引發此種便秘，臨床症狀是大便乾結或細軟，雖有便意，但臨廁乏力難排出，解便後疲憊乏力短氣，常伴隨面色蒼白或萎黃，頭暈目眩等症狀，可飲用「人參首烏茶」，材料有黨參、何首烏、紅棗，將藥材沖入沸水悶泡20分鐘後即可代茶服用。

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