醫病》阿伯便祕劇烈腹痛 原來「腸」處過人 腸打結作崇

阿伯便祕劇烈腹痛，原來「腸」處過人，腸打結作崇。（記者蘇孟娟攝）

2018-03-12 19:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名71歲阿伯便祕多日，腹痛劇烈下就醫，才知道原來自己「腸」處過人，腸子比一般人長逾50公分，造成腸扭結「管線不通」所致，醫師除協助復原外，更切除近50公分腸子，避免扭結情況再發生。

這名71歲的男子因已便祕3天，直到腹脹、腹痛難忍下掛急診，澄清醫院大腸直腸外科主任邱錫雄指出，經急診腹部X光檢查，發現可能有腸扭結現象，進一步做大腸鏡檢查，發現患者在乙狀結腸部位有腸道扭結情形，宛若扭轉成一個死結一樣，阻礙糞便通過，以致便祕。

邱錫雄指出，經大腸鏡協助將腸道扭轉過來，打開扭結之處，檢查也意外發現男子的腸子較一般人長，一般人的大腸長度約80到120公分左右，男子的大腸比一般人長約50公分到80公分。

除「腸」處過人，加上老人家因年紀大腸蠕動緩慢，當積存的排泄物到一定重量後，易使游離的乙狀結腸發生扭轉打結。

邱錫雄說，大腸長度過長發生扭結情況以接近肛門的乙狀結腸發生率最高，約佔7成以上，因反覆發作的機率很高，經協助切除多出的腸段約50公分避免再發生打結情況。

邱錫雄指出，「腸」處過人多不會有特別感受，但因腸道長排泄物停留時間長，較易有便祕情況，之前可能也曾出現大腸扭結解不出大便的情況，但可能又自動轉回正常，因年事已高腸蠕動慢，不易自行打開，才造成腹痛情況，若未能及時治療，有可能會因扭結的腸道缺血而變黑壞死，引起腹膜炎而危及生命。

他提醒，民眾若自覺常有便祕或數天解不出大便合併有腹脹和腹痛的症狀，最好即時就醫。