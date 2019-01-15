豐原醫院提前圍爐，宴請獨居老人！

2019-01-15 14:12

〔記者歐素美／台中報導〕豐原醫院與華山創世基金會豐原天使站舉辦「獨居健康關懷列車」，今天中午邀請院方關懷的40位長者到醫院圍爐用餐，豐醫秘書廖述漙及多位醫師與長者一起聊天，關心長者健康，讓長者提前感受溫暖的春節圍爐氣氛。

豐原醫院透過民眾愛心捐款，成立「社會服務暨醫療救助基金」，關懷獨居老人，減輕獨居長者就醫上的醫療費用，並安排出遊、聚餐等活動，讓他們感受到社會的溫情，愛心圍爐的公益活動今年已邁入第7年，關懷的長者也從30人增加至40人。

豐原醫院秘書廖述漙表示，「圍爐」是台灣的春節習俗，隨著工作型態改變，許多老人因子女在外地工作而獨居，每年歲末年終，院方即邀請這些獨居的阿公、阿嬤一起到醫院圍爐用餐。配合烹調圍爐宴的外燴老闆呂財源，得知用餐者皆為年紀較大的長輩，特別設計適合老人的餐點，不論是魚肉、海參、人蔘雞湯等都烹調得軟爛、容易入口，並準備了小紅包，祝福每位長者健康平安。

今年圍爐活動，福陽國小師生也共襄盛舉，表演精彩舞蹈，與長輩同樂，還特別準備蘋果贈送長者，希望他們都能平平安安，替圍爐宴增添活潑熱鬧的氣息； 72歲的吳阿嬤說，雖然獨居，但醫院常派員關心、陪她聊天，讓她感受到溫暖，生活並不覺得孤單。還當場獻唱歌曲，與其他長者一起同歡，讓圍爐氣氛更熱鬧。

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