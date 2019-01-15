好慘！中山北精品街大崩壞 品牌撤光剩LV苦撐...

2019-01-15 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北中山商圈晶華酒店旁過去精品店林立，有「精品商圈」稱號，但近幾年來消費力減弱、商圈移轉，去年起陸續傳出PRADA、COACH等大品牌都撤出，如今一整排除了LV旗艦店，其他幾乎撤光，精品街已處處高掛招租看板。

綜合媒體報導，晶華酒店旁的中山北路二段45巷被稱為精品街，但近年買氣越來越弱，加上北市商圈移轉至百貨聚集的信義區，讓逛街人潮越來越少，短短100公尺就有4家店面出租，拉下鐵門的店面裡也早已被清空。

報導指出，晶華酒店兩側的精品店狀況一樣慘，兩邊共有6間店面準備出租，根據租金行情，2016年店面每坪還有1萬元，2017年初降到7000元左右，如今竟腰斬到只剩下5000元。

目前精品街僅剩街角的LV獨自撐場，過去相繼進駐的Prada、Gucci、Loewe、Coach都已撤出。房仲業者指出，隨著百貨戰開打，以品牌旗艦方式營運的街邊店可能會越來越少，品牌若經營街邊店，需要有特別的規劃與優惠外，也需要一群鐵粉支持。

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