醫訊》首座重粒子癌症治療中心 北榮動土

2019-01-14 16:01

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症連續30幾年蟬聯國人十大死因之首，繼長庚醫院的質子治療中心、台大癌醫中心醫院後，台北榮總今日也舉行國內首座重粒子癌症治療中心動土典禮，預計2021年中進行臨床試驗，並承諾營運後每年提供2%的免費治療名額，造福病人。

營運後提供2%免費名額

台北榮總表示，不同於傳統放射治療採用高能量X光或電子束，重粒子癌症治療是將碳原子游離成碳離子，利用同步加速器將粒子加速至光速的70%，再針對癌症病灶進行照射。

台北榮總指出，重粒子射線具有獨特的布拉格能峰（Bragg Peak）能深入人體組織內，藉由精準定位、完全釋放聚集能量，以達到摧毀癌細胞的效果，且在進入人體正常組織時所釋放的能量極低，可避免不必要的輻射傷害。此外，尚有療程短，病患無須住院的特色。

台北榮總說明，重粒子治療主要適合局部腫瘤，包含頭頸部癌、非小細胞型肺癌、肝癌、攝護腺癌、骨軟部腫瘤、術後復發直腸癌、脈絡膜惡性黑色素瘤等，療程從1週到5週不等；若是癌細胞已有擴散、轉移等情況，也有緩解病情的功能，只是無法達到全面性治癒的成效。

台北榮總強調，重粒子癌症治療中心建置金額高達42億元，有賴於社會善心人士以實物捐贈方式協助，包含潤泰集團提供興建重粒子癌症治療中心主體大樓及相關重要工程，以及宏國關係企業、宏泰企業機構、宏泰建設與中興保全等捐款，作為申購重粒子治癌先端治療儀器的部分經費。

台北榮總補充，重粒子癌症治療中心規劃地下1層、地上4層，預計在15個月後將交付建物進行重粒子設備安裝與測試、2021年中進行臨床試驗，儘早服務國人。

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